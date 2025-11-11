Serrano blinda a Arreola tras controversia por iniciativa de deuda

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, afirmó que su bancada se mantiene abierta al análisis de las iniciativas presentadas por el diputado Carlos Arreola, particularmente la que buscaba facilitar el acceso a créditos a través de Banobras.

Serrano aclaró que la propuesta no provenía del Gobierno del Estado, como se interpretó en algunos sectores, sino que tenía el propósito de ofrecer alternativas de financiamiento a municipios y entes gubernamentales con limitaciones presupuestales.

"Lo que se planteaba era dejar abierta la posibilidad para tener accesibilidad; no era una propuesta del Ejecutivo estatal, sino de carácter general", explicó.

El legislador reconoció que Arreola decidió retirar temporalmente la iniciativa para revisarla y perfeccionarla, aunque insistió en que la intención original era legítima y en beneficio de la administración pública local.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Hubo una intención correcta por parte del diputado, no le veo ninguna intención incorrecta. Vamos a esperar si, una vez revisada, finalmente se presenta de nuevo o no", agregó.

Asimismo, Serrano refrendó su respaldo hacia Arreola y su grupo parlamentario, recordando que el PVEM mantiene una alianza legislativa con esa fuerza política tanto en el Congreso local como a nivel federal.

"Refrendo mi apoyo en la ruta de la decisión que tome el diputado y su bancada", subrayó.

Finalmente, el coordinador del Verde destacó que su bancada continuará impulsando el diálogo y la coordinación dentro del Congreso, con el objetivo de generar acuerdos que beneficien a los municipios de San Luis Potosí.