"Serrano es culpable de la debacle"

Parte de la culpa de la derrota de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Luis Potosí, se debió a la falta de capacidad del dirigente estatal Sergio Serrano Soriano, aseveró María de Consuelo Carmona Salas, congresista de la bancada morenista.

De los 15 distritos electorales en disputa en las elecciones del 6 de junio pasado para obtener una diputación, las y los candidatos morenistas no obtuvieron ninguna victoria y en la gubernatura concluyó en tercer lugar, detrás del PVEM-PT y PAN-PRI-PRD-PCP.

En entrevista, la diputada externó que a Serrano Soriano le faltó más veracidad y fuerza para unificar al morenismo potosino de las cuatro regiones del estado. "Para mí, es una persona que tiene parte de la culpa de lo que sucedió", dijo.

Carmona Salas señaló que ella y otros militantes ya no lo toman en cuenta, sobre todo, después de los resultados negativos en los comicios de junio pasado y ahora está próxima a celebrarse la renovación de la dirigencia estatal.

Sostuvo que ella se ha desempeñado de manera favorable en el Poder Legislativo, pues en las evaluaciones internas del Congreso del Estado "siempre" se mantuvo entre los primeros lugares de trabajo legislativo.

"Me integré (después de las elecciones) a actividades de mi partido y a continuar trabajando. Soy una maestra jubilada y la labor que he desempeñado en estos años de jubilación son mis negocios propios, al finalizar la Legislatura me integro a la vida laboral comercial", remató la diputada.