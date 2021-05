Serrano S. no ve intromisión de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador no se entromete en el proceso electoral, sino que "defiende que no haya fraude", señaló Sergio Serrano Soriano, presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En diferentes ruedas de prensa matutinas, López Obrador ha presentado denuncias contra candidatos de oposición que entregan tarjetas como forma de proselitismo, pero ninguno de ellas relacionadas con perfiles de Morena.

Alegó que el mandatario federal ha hecho énfasis y exigencia de investigación sobre las y los candidatos que entregan tarjetas para obtener apoyo de la ciudadanía, el 6 de junio día de las elecciones.

Por ello, solicitó la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la FGR, tanto en casos de aspirantes del PRI y Movimiento Ciudadano en Nuevo León, como de José Ricardo Gallardo Cardona, candidato a gobernador de la coalición "Juntos Haremos Historia".

En conferencia de prensa, sostuvo que los cartoncillos otorgados por el abanderado de los Partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), son una forma de fraude electoral, por lo tanto, "lo único que estamos exigiendo junto al presidente, es que se detenga el fraude electoral".

"No sabemos qué pasó con el camión ese que estaba en el río (Santiago) con 5 mil despensas y se desaparecieron. No sé si la Fiscalía electoral esté siguiendo el caso, porque no tenemos información. Eso da muy malas señales", remató el dirigente estatal.