Sheinbaum duda de "Ley Gobernadora" en SLP; reitera "no al nepotismo"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró su postura de considerar que en los cargos de elección popular no se debe dejar a un familiar y puso en duda la constitucionalidad de la reforma electoral aprobada en San Luis Potosí, que obliga a los partidos políticos a postular a una candidata específicamente para 2027.

Esta ley fue bautizada como la "Ley Gobernadora"

Cuestionada en la mañanera de este lunes, la mandataria federal indicó que platicó sobre el caso con el ministro en retiro Arturo Saldívar.

Recordó que en años anteriores se celebró que el INE haya impuesto la paridad de género en las candidaturas, pero refirió que hay una duda sobre si es constitucional la obligación de postular a hombre o mujer para un año en específico.

“Creo que está bien que se legisle para que nos den oportunidad a las mujeres, eso a permitido mayor participación en la vida pública y resuelve una desigualdad histórica”.

?? | Reitera Sheinbaum estar en contra del nepotismo y puso en duda la constitucionalidad de la reforma electoral en #SLP, tras la aprobación de la "Ley Gobernadora".

Sin embargo, agregó que “en el tema de poner a una mujer o a un hombre para un año o para otro, pues sí hay que ver si está dentro de la Constitución”, advirtió.

Sobre el tema del nepotismo indicó: “ustedes saben mi opinión, de hecho, ya se aprobó en el Congreso (federal) que para 2030 no puede haber familiares directos hasta el cuarto nivel para ocupar el mismo puesto de elección y Morena así lo hará desde 2027… conocen mi opinión, no creo que se deba dejar a un familiar”, remató.