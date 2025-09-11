logo pulso
Sheinbaum rendirá informe local en el CCSLP

La Presidenta arribará a las 13:30 horas del sábado a la capital potosina

Por Rubén Pacheco

Septiembre 11, 2025 02:07 p.m.
A
Sheinbaum rendirá informe local en el CCSLP

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezará el próximo sábado a las 13:30 horas el evento "La Transformación Avanza", en la capital potosina.

La actividad gubernamental está programada para llevarse a cabo en el otrora Centro de Convenciones de San Luis Potosí (CCSLP) y es parte de su Primer Informe de Gobierno en los estados. 

De acuerdo con la agenda de actividades públicas del 12 al 14 de septiembre del 2025, divulgada por la presidencia de la República, el sábado 13 inicia a las 10:30 horas con el 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en la Ciudad de México. 

Posteriormente arribará a las 13:30 horas a la capital potosina, a fin de presentar dicho informe en el ahora llamado Centro de Negocios Potosí.

Una vez concluido, se movilizará a las 16:45 horas a la ciudad de Querétaro. Pese a todo lo anterior, se aclaró que el programa puede estar  sujeto a modificaciones.

