Sheinbaum lamenta sucesos en CDMX y EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la explosión de ayer de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, que al momento ha dejado 90 heridos y cuatro fallecidos, y afirmó que el gobierno federal está pendiente en todo lo que se necesite.

Al iniciar su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que desde el primer momento que se conoció del accidente, el ISSSTE, IMSS, IMSS-Bienestar, así como las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y Protección han estado ayudando en lo que se necesite.

La mandataria federal expresó su solidaridad con todos los familiares que perdieron a una persona y lo que se requiera, afirmó, "vamos a estar ahí muy pendientes".

"Hemos estado ayer cercanos con los equipos, junto a la jefa de Gobierno por el lamentable suceso, accidente que ocurrió el día de ayer en Iztapalapa.

"Han estado los tres compañeros de los sistemas de salud (ISSSTE, IMSS e IMSS Bienestar) muy pendientes, obviamente Secretaría de Defensa, Marina y la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez que desde el primer momento estuvo ahí. Estamos apoyando en todo lo que se necesita".

Lamenta asesinato del activista y simpatizante de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó esta mañana de jueves el ataque contra el activista estadounidense y simpatizante Donald Trump, Charlie Kirk.

Al iniciar su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal aseguró que están en contra de cualquier violencia, en especial la violencia política.

"Lamentar este suceso que hubo en los Estados Unidos con este activista, esta persona activista Charlie Kirk. También estamos totalmente en contra de cualquier violencia y particularmente la violencia política. Entonces, también nuestra condena a actos de este tipo", expresó.

Ayer miércoles, Charlie Kirk, creador de contenido de ultraderecha, director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, murió después de recibir un disparo en un evento en la Universidad del Valle de Utah.

Kirk llevaba unos cerca de 20 minutos hablando en el evento del campus cuando recibió un impacto de bala, poco después del mediodía, hora local, él estaba sentado bajo una carpa con el lema "El regreso de Estados Unidos".

De acuerdo con los videos que se viralizaron a través de redes sociales, se muestra a Kirk sangrando por una aparente herida de bala cerca de su cuello.