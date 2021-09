Si afectó en dinero, es viable la queja por falla de cajeros: Condusef

Siempre y cuando la caída del sistema del pasado domingo de BBVA Bancomer tuviese un efecto en su patrimonio, es viable la queja del usuario afectado, informó Felipe Alberto Athie Herrera, subdelegado de la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Comentó que lo que pasó con la dicha institución bancaria fue que durante más de 20 horas no funcionaron cajeros automáticos ni asplicación móvil."Si estuviese el cuentahabiente en el cajero haciendo un retiro y al momento que quiere hacerlo se cae el sistema, y si tuvo un efecto en su cuenta de que solicitó el dinero y no le dio nada, es un motivo de presentar la queja".

Añadió que de manera general, porque no haya servicio en determinado tiempo por la caída del sistema y si no hay efecto patrimonial no hay materia, es decir que tendría que haber un efecto en su patrimonio para que pueda presentar la queja a fin de resarcirles el dinero que no le entregó el cajero automático.