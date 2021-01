"Si AMLO no se calla yo tampoco"

El día en que el Instituto Nacional Electoral consiga que el presidente de la República termine con sus ruedas de prensa mañaneras, me voy a callar yo, retó ayer el vocero del Arzobispado, Juan Jesús Priego Rivera.

Dijo que estamos ante una nueva situación, en la que el presidente de la República no quiere escuchar a nadie y apela a su libertad de expresión para seguir diciendo lo que tiene que decir.

Precisó que si el presidente de la República no se calla ni con órdenes del Instituto Nacional Electoral, "Entonces ¿Con qué derecho sus seguidores en San Luis Potosí le piden al sacerdote que guarde silencio cuando él también puede invocar un derecho?", dijo.

"Luego dirán que me lo prohíbe la ley, pero dirán ´es que austed se lo prohíbe la ley´ y entonces la discusión es si a él no se le prohíbe decir cualquier cosa entonces si el Presidente de México no acata las leyes y si no guarda silencio que le pide, el Instituto Nacional Electoral, entonces yo voy a seguir hablando igual, porque entonces podemos invocar los mismos derechos", expuso el vocero de la Arquidiócesis potosina.

Consideró que el presidente no es más mexicano que un sacerdote, y recordó que si es el presidente de los mexicanos debe ser el primero en respetar los derechos, entonces también es preciso acatar los llamados del Instituto Nacional Electoral.