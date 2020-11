Sí ha habido despidos, pero de personal de confianza

Derivado de los recortes presupuestales que se han dado en todos los municipios, el Ayuntamiento de Villa de Reyes no renovó los contratos de aproximadamente 30 personas de confianza y de honorarios que habían ingresado en la presente administración, informó el Oficial Mayor, Alfonso Rodríguez Baldazo.

Indicó que el señalamiento de parte del líder sindical de trabajadores del Ayuntamiento es falso, pues no se ha despedido a ningún trabajador sindicalizado hasta el momento.

"Desde el mes de marzo del presente año, no se han renovado varios contratos de personal de confianza y por honorarios para optimizar los recursos públicos, pero, además, para llevar una restructuración integral en todas las dependencias del Ayuntamiento".

Comentó que de igual manera el tema del servicio médico es una cuestión al que también ya se ha dado cumplimiento mediante un convenio con una clínica que brinda atención medica de calidad.

No obstante, dijo que referente al acoso laboral que señalaron algunos trabajadores recibir por parte de algunos titulares de área no han recibido una denuncia formal de los empleados hacia algún funcionario. "No hemos recibido observación de parte de ellos, se ha estado en constante comunicación con la asesora jurídica del sindicato donde se acordó que no se iban a tolerar abusos", expresó.

Reiteró que todos los acuerdos serán respetados, así como las determinaciones de los tribunales laborales, tanto en lo individual como en lo colectivo, derivado de la importancia que representa el recurso humano dentro del servicio público, "todo por el bienestar de nuestro municipio y por un verdadero trabajo en equipo", concluyó el funcionario.