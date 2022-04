Si municipios no aceleran la aprobación de la Ley de la Guardia Civil los culparemos de la inseguridad: Gallardo

Ante el clima de inseguridad que se está resintiendo en la entidad, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, urgió a los cabildos de los diferentes ayuntamientos de la entidad a darle celeridad a la aprobación de la Ley de la Guardia Civil, ya que de lo contrario, advirtió, el estado puede comenzar a responsabilizar a los municipios por ser omisos en este asunto.

Expuso que por ejemplo en el caso de los "malhechores" que pasaron por Tamazunchale, se debió en buena medida a que no había ningún tipo de presencia de policía municipal "pero tampoco el cabildo ha autorizado que se haga la Guardia Civil, entonces hay que pedirles que se muevan poquito, la seguridad es una prioridad".

Dijo además, que el tema de la seguridad es un asunto que se tiene que asumir por parte de los tres niveles de gobierno, entonces los ayuntamientos, especialmente sus cabildos, tienen que dejar de ser omisos ante lo que está pasando y que entiendan que también es responsabilidad de ellos "y si no, nosotros los vamos a responsabilizar a ellos por no hacer su trabajo".