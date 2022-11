Si no es psiquiatra, titular del Temazcalli debe renunciar: JFA

René Contreras Flores, director del Instituto Temazcalli y todo funcionario que no cumpla con los requisitos para ocupar un cargo, debe salir de la función pública, sentenció Juan Francisco Aguilar Hernández, diputado vicepresidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado.

Desde hace poco más de 10 meses, la Unidad de Transparencia del Temazcalli tiene pendiente hacer público el grado de estudios de Contreras Flores, quien no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas. Transparencia pretexta que está en “proceso de consolidar” el certificado del último grado de estudios del funcionario, quien por ley debe ser médico con postgrado en psiquiatría.

Aguilar Hernández recalcó que es obligación de la Junta de Gobierno del Instituto o de la dependencia estatal superior, proceder a “darle las gracias” al directivo. Por ley, preside la Junta de Gobierno del Temazcalli quien dirige el DIF estatal.

Una reforma al decreto de conformación del Instituto, dispone que el directivo a cargo tendrá que tener licenciatura en medicina y postgrado en psiquiatría “con cédulas profesionales y títulos que amparen dichos grados”.

El legislador blanquiazul estimó que, si la institución no hace nada al respecto, estaría cayendo en una corresponsabilidad administrativa, porque no “se puede nombrar a nadie que no cumpla los requisitos constitucionales o de las leyes secundarias” y las firmas del fucionario no tienen validez.