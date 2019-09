"Si no hay justicia en EU, México pedirá extradición de Crusius", dice Ebrard

Si no se hace justicia en Estados Unidos, el gobierno mexicano solicitará la extradición de Patrick Wood Crusius, responsable del tiroteo en El Paso, Texas, y de la muerte de ocho ciudadanos mexicanos, dijo el canciller Marcelo Ebrard.

Entrevistado de camino al Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Ebrard Casaubón dijo que en caso de que no se le impongan cargos de terrorismo, el gobierno mexicano haría exigible la extradición.

"Eso va a hacer que perfeccionemos con el gobierno de Estados Unidos para tener acceso a las investigaciones y, en caso de que no se les cargue por terrorismo a los responsables, nosotros podríamos hacer exigible la extradición", dijo.

Señaló que se mantiene el contacto con los integrantes de las comunidades de mexicanos en Estados Unidos y que se buscará protegerlos "de la mejor manera", y agregó que se elaboró un mapa de 50 ciudades donde se encuentran estas organizaciones para identificarlas.

Lamentó que en Estados Unidos haya una "proliferación" de tiroteos y estos hechos de violencia.

"La protección más importante es que México va a actuar, vamos a tener acceso a toda la investigación del tiroteo de El Paso, sabemos que declaró este individuo y por lo tanto vamos a iniciar una carpeta de investigación para que esos delitos también sean punibles de acuerdo con la legislación mexicana".