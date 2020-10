Siempre hay manifestantes diciéndome ratera, incompetente, debo demostrar que somos competentes: Rangel

La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel compareció este jueves durante cuatro horas y media ante los diputados locales, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno.

Tras un repaso de las acciones realizadas por la dependencia, la diputada Martha Barajas cuestionó a la funcionaria respecto al desabasto de medicamentos. La legisladora acusó al gobierno federal de indolente y dijo que aun cuando siempre se ha tenido rezago en materia de salud, en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador se han agudizado los reclamos por falta de medicinas.

Rangel mencionó que el mayor impacto fue en el caso de los medicamentos contra el cáncer pero se ha exigido a la autoridad federal que envíe de manera oportuna las medicinas y recalcó que en la entidad ha sido mínimo el desabasto.

Reconoció que se pospuso la atención a pacientes con padecimientos crónicos controlados, debido a la pandemia.

Asimismo, recalcó que la semaforización epidemiológica no ha funcionado, debido a que los ciudadanos tomaron el color amarillo como sinónimo de relajación. Al respecto, Rangel dijo que en breve se implementarán medidas para disminuir la movilidad y se prestará especial atención para evitar aglomeraciones por el Día de Muertos y las fiestas patronales en honor a la Virgen de Guadalupe.

Respecto a la situación en la que encontró a la Secretaría de Salud, dijo que encontraron 660 millones de pesos en pasivos, lo cual se ha reducido a 250.

Agregó que se halló a personal contratado mediante outsourcing, lo cual se ha buscado regularizar.

También detectaron adeudos con proveedores y el Hospital Central con un déficit presupuestal de 200 millones de pesos, así como pasivos por 300 millones de pesos.

Afirmó que el Hospital Central recibe a personas de 29 estados y confió en que se nivelen los recursos federales para regularizar las finanzas del nosocomio.

La funcionaria también fue cuestionada respecto al manejo de los recursos públicos, en específico respecto a las facturas relacionadas con Gabriel Salazar Soto.

Al respecto, Rangel dijo compartir la preocupación sobre el manejo de los recursos públicos y dijo que los funcionarios siempre están sometidos al escrutinio y observación de órganos fiscalizadores.

Agregó que su postura siempre ha sido muy clara en el sentido de poner a disposición de todos los entes fiscalizadores la información para ser revisada.

Detalló que en lo personal ha solicitado de manera específica a la Auditoría Superior del Estado desde agosto que se haga una revisión de cada uno de los señalamientos, específicamente de los contratos firmados en 2018, así como los recursos ejecutados durante el proceso de la contingencia y los contratos relacionados con las obras complementarias del Hospital Central.

Dijo estar en la disposición de atender a todos los órganos fiscalizadores. Agregó que se realizan cerca de nueve auditorías por año y afirmó que en caso de que exista alguna irregularidad por parte de servidores públicos, se deberá recurrir a las instancias legales para que se decida sobre su responsabilidad.

Durante la comparecencia se registró una manifestación a la cual hizo referencia Cándido Ochoa Rojas.

Rangel declaró que "cada que hay algún evento relacionado con alguna situación importante y relevante, generalmente también están los manifestantes diciéndome ratera, incompetente, inútil y también nos corresponde atender el sentir de la ciudadanía y tomarlo como su derecho y libertad de expresión y nuestra obligación es demostrar que somos competentes".

Negó que el organizar protestas, "es una situación que definitivamente no es mi manera ni mi forma de llevar a cabo las acciones".

Recordó que lleva 23 años en el sector salud y los escalafones han sido producto de su trabajo "y es lo que siempre voy a defender, porque siempre es más difícil para una mujer, pareciera que no, que en estos tiempos las mujeres tenemos más posibilidades sin embargo no, es más complejo para las mujeres atender estos cargos, no que quejo, vale la pena la experiencia de vida y el poder atender a la gente, para eso estudié".

Dijo que hasta el momento no ha recibido alguna notificación sobre una resolución específica respecto al inicio de algún procedimiento a algún funcionario.

Agregó que han recibido los informes finales de las auditorías.

Respecto a la compra de ventiladores al hijo de Manuel Bartlett, negó que se haya comprado a sobreprecio o que haya existido una presión para recurrir a ese proveedor. Agregó que lo que se buscó fue quién entregara en sitio y al momento.

En su intervención, Edgardo Hernández Contreras llamó "ratera" a la funcionaria, le recordó que él ha estado frente a delincuentes, que personas que han trabajado en el Ministerio Público huelen el delito y enfatizó que "su desempeño huele a delincuencia". Asimismo, confió en que "ojalá que la justicia la alcance" y le exigió su renuncia.

Al respecto, Rangel le respondió que se debe privilegiar la presunción de inocencia y que en caso de que se le encuentre alguna responsabilidad, se le notifique de manera escrita y formal, para actuar en consecuencia y respecto a su renuncia, dijo que en caso de que el gobernador Juan Manuel Carreras así se lo solicite, "me iré con la frente en alto".

Eugenio Govea también le exigió su renuncia y le advirtió: "la van a dejar sola".

Consuelo Carmona dijo que se contagió de covid y se quejó de la mala atención recibida en el Hospital General de Soledad, así como por los kits anticovid que según detalló, solo contienen paracetamol y gel antibacterial. Además le exigió la entrega de los nombres del personal contratado para enfrentar la pandemia.





Al responder las solicitudes de Vianey Montes Colunga del PAN, Rangel informó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Contraloría General del Estado, son las instancias encargadas de sancionar a los responsables de las obras inconclusas en Hospital General de Rioverde, de cuyos acciones todavía no hay resultados.









Notificó que durante la administración no se etiquetó recurso para la conclusión del nosocomio, sin embargo, desde el año pasado se hicieron las gestiones ante la federación, a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).