Sierra San Miguelito "no es aún reserva"

La zona de reserva de la Sierra de San Miguelito que pretende defender gobierno federal no lo es aun precisamente porque las autoridades federales no la han decretado como tal, precisó anoche el alcalde interino Alfredo Lujambio Catan~o, mediante un comunicado.

Ayer por la tarde, el vocero de Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, publicó en su cuenta de Twitter: "El Ayuntamiento de San Luis Potosí quiere autorizar la depredación de la Sierra de San Miguelito y su Cañada del Lobo, desconociendo su estatus de zona de reserva y los esfuerzos para su protección del gobierno federal. Sería un ilegal golpe al patrimonio natural de los mexicanos".

Se refería a la declaratoria de área Natural Protegida que la Semarnat que está en proceso de sustentación, a partir de un estudio técnico elaborado por la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en Morelia. El último avance de este proyecto Semarnat lo hizo público el 6 de octubre del año pasado, con el anuncio de una convocatoria para consulta pública en diciembre.

"Las zonas de reserva sobre las que habla el vocero, y sobre las que existen decretos de protección, están desde luego intocadas; si se refiere a zonas futuras, le damos desde ahora la bienvenida a sus aportaciones, las cuales deberá realizar en el marco de legalidad y respeto a las competencias de cada orden de gobierno, y serán siempre tomadas en cuenta", señaló en su comunicado el presidente municipal interino.

Lujambio Catan~o, preciso´ que por encima de cualquier interés particular, el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Potosí, atienden a una planificación general, transparente y de cara a la ciudadanía con la participación de todos los sectores involucrados.

Enfatizo´ que la actualización de dichos programas, favorece la disminución en los costos de la vivienda, mejoran la calidad de vida en vivienda económica, y mejoran las condiciones de movilidad y competitividad de la ciudad. "El Vocero del Gobierno Federal no está" considerando en su opinión estas condiciones que le urgen a la ciudad", señaló.

"El vocero habla de una zona de reserva que legalmente no está decretada como tal. La protección del Gobierno Federal a la Sierra de San Miguelito forma parte de un procedimiento legal que el mismo gobierno no ha llevado a cabo. Por lo que actualmente no existe una delimitación precisa, correcta y legal de la Sierra de San Miguelito, es decir, dónde empieza y dónde acaba", remató el alcalde.