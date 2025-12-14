Sigue mejorando Universidad Rosario Castellanos de SLP

A tres meses que inició el ciclo escolar del campus San Luis Potosí de la Universidad Rosario Castellanos, el Gobierno del Estado informó que continúa en el mejoramiento de las instalaciones con la compra de equipamiento.

Mediante la licitación pública estatal No. LP-IEIFE-002-2025-EST-ADQ, el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE), informó de la adquisición de enseres para la institución ubicada en Rancho Nuevo, en Soledad de Graciano Sánchez.

Comprará 20 computadoras de escritorio / computadora igual o similar dell pro slim qcs1250, intel core i5-14500, 8gb, 512gb ssd, windows 11 pro, monitor igual o similar dell p2425h lcd 23.8", 1920x1080 full hd, 100hz, hdmi/displayport, negro y kit de teclado y mouse igual o similar dell km300c; y 60 workstation igual o similar dell pro max (torre) intel ultra 5 u5- 245 - windows 11 pro – ram 32gb - 1 tb ssd – tarjeta nvidia a400 4gb.

Así como 39 escritorios de madera en medidas de: 120x60x75 cm; 34 pizarrones color blanco tamaño:120 x 240 cm de melamina / charola porta marcadores / perfil de aluminio anodizado; y mil 254 sillas con paleta multiusos de cuatro patas con porta libros, estructura: fabricada en tubo de acero ovalado de 5/8", x11/8, en calibre 18.

De acuerdo con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), se inscribieron 3 mil 400 jóvenes en la plataforma de la casa de estudios, de los cuales se seleccionaron 800 aspirantes después de realizar un curso propedéutico, donde fue analizado su desempeño en diferentes áreas académicas.