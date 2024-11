Siguen quejas por basura en Pozos; Soledad envía tres camiones

Desde ayer se enviaron tres camiones recolectores de basura a Villa de Pozos, informó el alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, quien señaló que la alcaldía firmó un convenio con el Concejo Municipal de Pozos con vigencia hasta el mes de diciembre.

"Nosotros lo traemos abierto, lo pusimos de aquí a diciembre, el comodato por ejercicio fiscal, y bueno, ojalá y lo tengan solucionado en un corto tiempo, no igual lo tienen antes y lo regresamos".

El edil detalló que las tres unidades las que se mandaron y serán operadas por el personal de aseo público que estará apoyando y marcando las rutas del servicio en el municipio vecino.

Fotos: Omar Hernández/Pulso

Refirió que no hubo necesidad de aprobar ante el Cabildo este convenio, al asegurar que se trató de un tema interno. "No hay necesidad, es un tema interno, una ayuda que estamos haciendo, no tenemos esa necesidad de hacerlo".

Dijo que la basura que se estará recolectando en Pozos también será dirigida al tiradero del Zapote, ubicado hacia el Periférico Norte de este municipio.

SIGUEN LAS QUEJAS EN POZOS

Rolando Morales/Pulso.- Aparte, vecinos de Villa de Pozos explicaron que la falta del servicio de recolección de basura así como la presencia de perros callejeros generan que los residuos se dispersen por las calles.

"Ya he ido en múltiples ocasiones al ayuntamiento a explicarles la situación y no me han dado respuesta, los camiones ahorita no llegan y le gente sigue sacando su basura entonces los perros rompen las bolsas entonces las calles se ven sucias" así lo señaló Estela Hernández Ruiz vecina de la calle José María Pino Suárez.

Añadió que no recibieron ayuda por parte del llamado plan emergente que el ayuntamiento de Villa de Pozos implementó como medida temporal.

Mencionó que ha solicitado a los vecinos de la zona no sacar la basura a las calles puesto esto genera que los perros callejeros despedacen las bolsas.

Mediante un recorrido, Pulso de SLP, pudo constatar que en las calles de Guadalupe Victoria, Del Mexquitito, Cerrito Valdez, Centenario hay presencia de bolsas de basura a las afueras de los hogares y en las esquinas.