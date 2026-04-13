Sin acuerdo, adeudo entre Gobierno e Interapas supera los 100 mdp

El adeudo entre el Gobierno del Estado y el organismo operador de agua Interapas continúa sin resolverse, luego de varias reuniones sin acuerdos.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona indicó que el monto pendiente supera los 100 millones de pesos y podría alcanzar hasta los 180 millones.

Señaló que no se ha logrado conciliar cifras entre ambas partes, lo que mantiene estancada la negociación.