Sin acuerdo, adeudo entre Gobierno e Interapas supera los 100 mdp
Ricardo Gallardo Cardona señala falta de conciliación en cifras
El adeudo entre el Gobierno del Estado y el organismo operador de agua Interapas continúa sin resolverse, luego de varias reuniones sin acuerdos.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona indicó que el monto pendiente supera los 100 millones de pesos y podría alcanzar hasta los 180 millones.
Señaló que no se ha logrado conciliar cifras entre ambas partes, lo que mantiene estancada la negociación.
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Redacción
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