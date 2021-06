Sin contagios de Covid-19, primera semana de regreso a aulas: SEGE

Luego de cinco días del regreso a actividades presenciales en mil 400 centros educativos en San Luis Potosí, tras un año y tres meses de pandemia por Covid-19, para clases presenciales y voluntarias en alumnos de educación preescolar a media superior, el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Sege), Joel Ramírez Díaz, indicó que hasta el momento no se han presentado casos sospechosos o de contagio en las aulas, ni alguna incidencia relacionada al virus SARS-CoV-2.

Explicó que en las escuelas se realizan diversos protocolos, como tres filtros sanitarios para detectar a alumnos que pudieran ser portadores de Covid-19 o que se encuentren enfermos, sin embargo, pidió a los padres de familia que en caso de que los menores presenten síntomas no mandarlos a la escuela o en caso de que un familiar haya salido positivo al virus, el menor o los menores deberán permanecer al menos 15 días en aislamiento, para evitar brotes.

Ramírez Díaz, indicó que durante la semana al menos 982 nuevas escuelas privadas y públicas abrieron sus aulas para recibir a estudiantes, lo que incrementó de un 15 a un 26% el número de escuelas que han retornado a clases presenciales escalonadas y voluntarias, debido a que de mil 400 escuelas que abrieron sus puertas el lunes, a este viernes, se encuentran dos mil 382 centros educativos impartiendo clases a cerca de 77 mil 500 alumnos de la entidad potosina.

Finalmente, el secretario de educación, recordó que para la apertura de escuelas, se deberá presentar la documentación requerida por parte de cada institución, así como contar con los Comités Participativos en Salud, y que cada niño, niña u adolescente que decida regresar a las aulas presente una carta en la que de manera expresa por parte de sus padres o tutores notifique el permiso para el retorno presencial, así como asegurar que no presenta síntomas de Covid-19.