Sin contratiempos, venta de gas en SLP

En San Luis Potosí, de acuerdo con el secretario general de gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, la venta y distribución de gas licuado de petróleo se realiza de manera normal y sin novedades hasta el momento, a pesar de la convocatoria de "paro nacional" que lanzaron comisionistas del centro del país.

Aclaró que se trata de un tema de índole federal y que si existe alguna inconformidad de parte de concesionarios o distribuidores potosinos, éstos deberán acudir ante instancias del Gobierno de la República quien fue quien fijó a partir del domingo 1 de agosto los precios controlados del energético.

"Me parece que las protestas se dieron únicamente en la Ciudad de México, el Estado de México y uno de los estados, no recuerdo si Hidalgo o Puebla, pero aquí no tuvimos ningún evento de esa naturaleza. La comercialización se realiza de manera normal", declaró.

Como sea, el funcionario dijo que el gobierno estatal se mantiene atento a este tema por lo sensible que resulta para la población y la economía, pero reiteró que la problemática se circunscribe a la esfera federal.

A nivel nacional, comisionistas que se encargan de distribuir el gas L.P. llamaron a un paro de sus actividades en protesta por la baja de comisiones de dos o hasta cuatro pesos por litro como normalmente percibían, a sólo 50 centavos por litro desde el pasado 1 de agosto, luego de que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Energía (Sener) estableciera precios máximos del combustible para diversas regiones del país.