Sin "Convoy", han bajado las faltas administrativas: Villa Gutiérrez

Se detienen hasta 130 personas a la semana, señaló el titular de la SSPC capitalina

Por Rolando Morales

Febrero 11, 2026 01:17 p.m.
A
Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez/Foto: Omar Hernández-Pulso

Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez/Foto: Omar Hernández-Pulso

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que hasta el momento el Gobierno del Estado no ha convocado formalmente a la corporación municipal para integrarse al "Operativo Convoy", implementado recientemente en la zona metropolitana.

En entrevista, el funcionario explicó que, pese a no formar parte de dicha estrategia estatal, la Policía Municipal mantiene acciones propias para prevenir hechos delictivos y atender la incidencia en la ciudad, mediante una operación estratégica ya establecida.

Detalló que actualmente San Luis Potosí está dividido en 24 cuadrantes, cada uno con grupos determinados de unidades asignadas, con el objetivo de responder de manera inmediata ante cualquier situación que se presente.

Villa Gutiérrez destacó que desde 2022-2023 la corporación se alineó al Modelo Nacional de Justicia Cívica, enfocado en la aplicación del Bando de Policía y Gobierno para evitar que faltas administrativas escalen a hechos de violencia.

Indicó que semanalmente se pone a disposición del juez cívico un promedio de 120 a 130 personas por infracciones administrativas, cifra independiente de las 45 a 60 puestas a disposición ante la Fiscalía General del Estado (FGE) o la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos como posesión de armas, droga y robos.

Explicó que dentro del modelo de justicia cívica, las personas infractoras son entrevistadas por trabajadoras sociales para aplicar un tamizaje y detectar problemáticas como control de ira, consumo de alcohol o adicciones, con el fin de canalizarlas a instancias correspondientes, priorizando la atención de causas sobre sanciones.

Finalmente, señaló que con este esquema se ha logrado reducir en 33 por ciento la reincidencia, además de implementar trabajos comunitarios a través del programa 'Domingo de Pilas', donde entre 25 y 30 infractores realizan actividades como limpieza, poda y mantenimiento de espacios públicos en distintas zonas de la ciudad.

