Sin definir monto para puente en salida a Guadalajara; proyecto sigue en ajustes
Prevén paso elevado en la glorieta para conectar Circuito Potosí y reducir tráfico
La inversión para la construcción del puente en la glorieta de la salida a Guadalajara, al poniente de la capital potosina, aún no está definida, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Isabel Leticia Vargas Tinajero.
Aunque el proyecto ya existe, la funcionaria señaló que todavía se realizan ajustes técnicos y coordinación con otras dependencias antes de concretar el arranque de la obra.
El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona había adelantado que esta infraestructura iniciaría una vez concluido el paso a desnivel en la intersección de avenida de las Torres y Anillo Periférico Sur, también conocido como Circuito Potosí.
De acuerdo con Vargas Tinajero, la propuesta contempla la construcción de un paso elevado que cruce la glorieta, con el objetivo de mejorar la conexión con Circuito Potosí y reducir el congestionamiento vehicular en la zona.
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Sin embargo, indicó que el inicio de los trabajos dependerá de la agenda del Ejecutivo estatal, mientras continúan afinándose los últimos detalles del proyecto.
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