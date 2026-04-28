Sin definir, ni presupuesto ni fechas de obras entre gobierno y municipio

Aún sin fechas de arranque ni un presupuesto plenamente definido, permanecen los proyectos de obra que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de San Luis Potosí contemplan desarrollar de manera conjunta en la capital, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), Leticia Vargas Tinajero.

La funcionaria precisó que, hasta el momento, tampoco se ha determinado el esquema de financiamiento ni la proporción de recursos que corresponderá a cada nivel de gobierno, al tratarse de temas que, dijo, se definirán más adelante conforme avancen los acuerdos.

En reuniones recientes entre autoridades estatales y municipales no se abordaron proyectos de infraestructura, ya que los encuentros se centraron en acciones de mantenimiento urbano, particularmente en rubros como la recolección de basura, manejo de residuos y alumbrado público en la zona metropolitana.

No obstante, Vargas Tinajero indicó que dentro de la cartera de proyectos se mantienen la rehabilitación de la Glorieta Real Inn, ubicada en la salida a Guadalajara, así como la construcción de un paso a desnivel en el Barrio de El Saucito, sobre la calle Fray Diego de la Magdalena.

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En el caso de la Glorieta Real Inn, detalló que se contempla la construcción de un puente elevado y obras complementarias para atender las inundaciones recurrentes en el sitio, lo que implicaría la posible instalación de un colector pluvial; mientras que el costo estimado de ambas obras podría oscilar entre los 450 y 500 millones de pesos, aunque reiteró que se trata de cifras aún no definitivas.