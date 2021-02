Sin definir, posible cierre de complejos de Cinemex en SLP: Coparmex

Luego de que desde la semana pasada trascendió el anuncio de Cinemex de cerrar salas de cines de manera indefinida en varias entidades, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Julio Cesar Galindo Pérez, aseguró que de momento no ha surgido información que apunte a que los complejos de firma ubicados en San Luis Potosí se encuentren entre las salas que dejaran de operar.

El líder empresarial destacó que estas decisiones son un duro golpe que afecta en materia de empleo y de desarrollo económico, no obstante, reconoció que la industria del entretenimiento ha sido severamente afectada por la contingencia sanitaria y ha sufrido la peor caída económica de la historia.

"Todo lo que es el sector servicios, diversión, entretenimiento ha sufrido la peor caída de la historia, estos sectores han tenido la pérdida de capacidad instalada más grande de la historia y lo más lamentable es que está cadena tenga que empezar a cerrar salas cinematográficas porque es lo primero que hoy vivimos, lamentamos esta situación pero no hemos hecho el papel que nos corresponde como ciudadanía pero sobre todo hay una política errada para la contención de este problema", manifestó.

Reiteró que el sector empresarial no ha tenido noticias sobre un posible cierre temporal de salas Cinemex en el estado, aunque explicó que en el periodo transcurrido en semáforo rojo, los cines han permanecido cerrados por largos períodos, aunado a que con la transición a semáforo naranja reabren sus puertas aunque con restricciones que no permiten una recuperación total del sector, la cual no se dará hasta que exista mayor certidumbre sobre el control de la enfermedad del coronavirus.

Cinemex cuenta únicamente con 3 salas en territorio potosino, en la capital potosina se encuentran ubicadas en El Paseo y Plaza Citadella; y una más en el municipio de Ciudad Valles.

La aplicación de Cinemex al ser consultada por usuarios potosinos, se encuentra paralizada pues pese a que desde esta semana se estarían reabriendo las salas con aforo y horario reducido, no brinda la opción para consultar cartelera o reservar boletos para alguna función.

De acuerdo a la información que ha trascendido en los últimos días, se trata de al menos 29 salas de la cadena las que cerrarán temporalmente y están ubicadas en Veracruz, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Aguascalientes.