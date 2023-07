Sin diálogo no iniciará la obra, asegura Galindo

El alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos se comprometió a no iniciar la obra en la avenida Fray Diego de la Magdalena, la cual permanecía bloqueada este jueves por inconformes, si no ha comenzado el diálogo con las personas que se manifiestan.

El alcalde advirtió, sin embargo, que le asiste el derecho porque el tema ya fue resuelto en un juzgado y la construcción es procedente.

Aseguró que tiene voluntad de dialogar sobre la obra y a ponerse de acuerdo. “Eso es lo importante. Es una obra para toda la ciudad”

Dijo que establece su compromiso de que no se hará nada hasta en tanto inicien el diálogo y dijo esperar que acepten la invitación “muy sentida, profesional, ética y de palabra y a partir de eso puede ser que me convenzan de que no, pero necesitamos escuchar los argumentos técnicos, de movilidad y de viabilidad de la ciudad y a partir de eso construir el diálogo”.

Explicó que nada se mueve hasta esperar a dialogar con ellos, con el fin de que acepten.

“No voy a provocar ni voy a hacer nada para generar ningún tipo de violencia, yo los invito a ellos con mi palabra de que vamos a acercarnos, no va a haber maquinaria para que despejen las vialidades”.

Dijo que en un acto de responsabilidad y compromiso, se llama al diálogo a las personas que se oponen a la construcción del paso a desnivel del Saucito.

“Ese es el espíritu de mi gobierno, aunque la ley y el derecho me asisten, yo quiero decirles que estoy abierto a platicar. Quiero que lleguemos a un consenso y lo vamos a hacer”.

Recordó que cuenta con el respaldo del Poder Judicial de la Federación, a través del Juzgado Segundo de Distrito, que determinó la viabilidad de la obra, después de haber sustentado ante las instancias ecológicas y el Instituto Nacional de Antropología e Historia que se trata de un proyecto viable y que garantiza el cuidado del patrimonio cultural de los potosinos.