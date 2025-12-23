Sin incidentes, el retorno de los paisanos: SSPC

Durante el actual periodo de retorno de connacionales, no se han registrado incidentes extraordinarios de inseguridad relacionados con las caravanas de paisanos que atraviesan o ingresan al estado, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez

Hernández.

El funcionario detalló que, en el marco del programa Héroes Paisanos, se ha brindado acompañamiento a por lo menos tres caravanas, entre ellas una integrada por potosinos, otra con destino a Querétaro y una más que transitó por territorio estatal, todo ello mediante la coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la División Caminos.

Explicó que el seguimiento se realiza de manera permanente a través de operativos interinstitucionales, con personal desplegado en puntos estratégicos para monitorear los trayectos y ofrecer atención tanto a quienes viajan en caravanas organizadas como a los connacionales que se desplazan de manera individual.

Juárez Hernández aclaró que no existe reporte confirmado de hechos delictivos graves, y que las versiones difundidas en redes sociales han sido verificadas y contextualizadas. Precisó que uno de los señalamientos relacionados con una gasolinera no correspondía a robos de vehículos, sino a inconformidades por el servicio de despacho de combustible, situación que fue atendida por las autoridades.

Indicó que las caravanas provienen principalmente de cruces fronterizos como Matamoros y Nuevo Laredo, y que se mantiene comunicación constante conforme avanzan por las distintas rutas de ingreso al estado, con el fin de atender cualquier eventualidad.

Finalmente, subrayó que existe una instrucción puntual para todo el personal de seguridad de garantizar un trato adecuado y respetuoso hacia los paisanos, evitar cualquier abuso y brindar auxilio, asesoría y acompañamiento para que su tránsito por San Luis se realice en condiciones de seguridad.