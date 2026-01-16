logo pulso
Sin los OPLE se favorece un modelo centralista: Chessal

La posible reforma constitucional plantea desafíos para la autonomía del INE y la organización de comicios

Por Ana Paula Vázquez

Enero 16, 2026 02:19 p.m.
A
Sin los OPLE se favorece un modelo centralista: Chessal

La posible reforma electoral que se discute a nivel federal podría impactar directamente en la forma en que se organizan las elecciones en San Luis Potosí, advirtió el abogado constitucionalista Jorge Chessal Palau.

Durante la presentación en el estado de un libro del Instituto Nacional Electoral (INE), el especialista explicó que el debate se da en el marco de una reforma constitucional impulsada a nivel nacional, la cual, plantea cambios al sistema electoral, entre ellos la reducción o eliminación de la autonomía del INE, la desaparición de los organismos públicos locales electorales (OPLEs) y una mayor centralización en la organización de los comicios.

Señaló que estos planteamientos no solo modificarían las reglas electorales, sino que forman parte de un paquete más amplio de reformas constitucionales que buscan redefinir el papel de los órganos autónomos. En ese contexto, alertó que debilitar al árbitro electoral representaría un retroceso para la vida democrática del país.

Chessal Palau advirtió que retirar la autonomía electoral podría abrir la puerta a prácticas del pasado, cuando los propios gobiernos calificaban los resultados de las elecciones, lo que afectaba la credibilidad de los procesos y la confianza ciudadana.

Sobre la posible desaparición de los OPLE, indicó que esta medida favorecería un modelo centralista y debilitaría el federalismo.

Añadió que en el caso de San Luis Potosí, cualquier cambio al sistema electoral local dependerá primero de lo que se defina a nivel federal.

