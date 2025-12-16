Marco Gama defiende "Ley gobernadora"

El diputado Marco Antonio Gama Basarte aseguró que la reforma electoral aprobada en San Luis Potosí cumple con el mandato de igualdad sustantiva, fortalece la democracia local al dotar a la entidad de un sistema electoral con mejores herramientas y garantiza la igualdad entre mujeres y hombres con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Durante su intervención, el legislador señaló que otras entidades, como Hidalgo y Nuevo León, a través de sus respectivos Congresos, están planteando reformas similares a la aprobada en San Luis Potosí, dado que establecen cambios significativos que corrigen rezagos históricos, particularmente en cargos de gubernatura y presidentes municipales.

Gama Basarte enfatizó que toda reforma es perfectible y que en el caso del tema electoral existen procesos en marcha que impactarán en su momento. Asimismo, reconoció que siempre está vigente la posibilidad de una impugnación, ya que es un derecho constitucional.

El diputado destacó que se avecinan reformas nacionales en materia electoral, lo que podría enriquecer aún más el marco local. "Todo cambio tiene un impacto y en San Luis Potosí seguiremos trabajando en ello; las leyes son perfectibles y en el Congreso del Estado siempre actuamos con apego a la ley", afirmó.

Respecto a las percepciones sobre la reforma, Gama Basarte consideró que hay una idea equivocada sobre la Ley Electoral reformada en términos de igualdad sustantiva. Aclaró que no tiene dedicatoria para una persona, sino que obliga a los partidos políticos a contar con buenos perfiles, generar condiciones equitativas y mantener un juego democrático de permanente competencia.

El diputado agregó que no se debe subestimar la inteligencia de la ciudadanía, pues "siempre se busca que haya una amplia participación y que sea ella la que decida en las urnas; de eso se trata la democracia". En ese sentido, reiteró que en otras entidades el modelo impulsado en San Luis Potosí "se empieza a replicar".

"Hidalgo ya hizo un planteamiento en ese sentido, hay otros lugares que están abordando la propuesta en un esquema de participación democrática más allá de intereses personales o de partido, generando la participación de mujeres de forma equitativa, lo que sin duda generará grandes cambios en la democracia", concluyó.