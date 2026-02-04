logo pulso
ADRI ¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

ADRI ¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Sin pavimentar, hasta 500 calles de la capital: Obras Públicas

Eustorgio Chávez Garza detalló el plan de rehabilitación municipal

Por Rolando Morales

Febrero 04, 2026 12:39 p.m.
A
Sin pavimentar, hasta 500 calles de la capital: Obras Públicas

De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, entre 400 y 500 calles de la capital aún se encuentran en condiciones de terracería y nunca han sido pavimentadas, principalmente en zonas de la periferia norte, Las Terceras y en colonias como Tierra Blanca, más allá del Anillo Periférico.

El titular de la dependencia, Eustorgio Chávez Garza, explicó que la dependencia cuenta con un listado general de alrededor de mil 700 vialidades con distintas necesidades de intervención, de las cuales el mencionado bloque corresponde a calles que carecen totalmente de pavimento.

Detalló que, aunque algunas presentan tránsito vehicular, arrastran afectaciones importantes en su trazo y superficie, como ocurre en avenidas muy solicitadas por vecinos, entre ellas Observatorio, donde la movilidad existe pero el deterioro es evidente.

Señaló que para este año la prioridad será atender justamente las vialidades que nunca han sido pavimentadas, por lo que se prevé una reducción "sustancial" en el número de calles en terracería.

Como referencia, indicó que durante el año pasado se pavimentaron cerca de 83 mil metros cuadrados de superficie; de ese total, entre 40 y 45 por ciento correspondió a calles que anteriormente estaban en terracería, mientras que el resto fueron rehabilitaciones o mejoras de vialidades ya existentes.

Buscará el Ayuntamiento pavimentar 300 calles en el trienio

El alcalde Enrique Galindo reconoció que avanzarán conforme a los recursos financieros disponibles

SLP

Rolando Morales

Eustorgio Chávez Garza detalló el plan de rehabilitación municipal

