"Sin resultados, no más derroche en seguridad"

Resultados, niveles de eficiencia y precisión en las proyecciones serán los elementos que las y los legisladores tendrán en cuenta en la revisión del Presupuesto de Egresos 2020 del Poder Ejecutivo del Estado, señaló la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez.

Como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social de la LXII Legislatura, Benavente Rodríguez consideró que, especialmente en el tema de seguridad pública, la comparecencia de Jaime Ernesto Pineda Arteaga será crucial para determinar si es viable o no autorizar un aumento a su presupuesto o mantenerlo en los mismos términos que en este 2019.

Dijo que "evidentemente, la seguridad es un tema importante y es el principal reclamo de la sociedad. Por ello, la revisión del presupuesto para el próximo año tendrá que ser minucioso, aunque hay rubros que tendrán que incrementarse de manera natural, como lo que tiene que ver con sueldos, gasolina e infraestructura".

La legisladora sostuvo que es necesario revisar el objetivo que se persigue ante una posible solicitud de aumento presupuestal para este rubro, "aunque también será necesario que como diputadas y diputados, exijamos que se presente un objetivo claro que implique resultados en el combate a la delincuencia".

Bety Benavente dejó en claro que el Congreso del Estado no escatimará otorgar mayores recursos para el fortalecimiento de la seguridad pública en San Luis Potosí, sin embargo, dijo que "ello no implica que se pueda incurrir en el derroche de recursos cuando, evidentemente, no se tienen los resultados esperados en la prevención y sanción de los feminicidios, robos a casa habitación, asaltos y homicidios dolosos entre muchos otros delitos".