Sin Serrato, gobierno desactiva amenaza de bloque de taxistas

Tras varias horas de negociación entre funcionarios del gobierno estatal y el grupo de taxistas denominado “El Consejo”, que amenazaron con realizar hoy un bloqueo en el distribuidor Juárez, la Secretaría General de Gobierno informó anoche que se logró desactivar la protesta.

Y aunque el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Leonel Serrato Sánchez, había pedido a los conductores a no dejarse manipular, no dañar nunca a la población potosina con cierres o bloqueos que no tienen fines justos o fines legítimos, el comunicado en el que se informa de la cancelación de la manifestación no hace ninguna mención de su participación.

En su lugar, fue la Secretaría General de Gobierno la que pudo acordar con los inconformes la suspensión del movimiento.

De hecho, los señalamientos de Serrato Sánchez aparecieron en sus redes sociales, no en comunicaciones oficiales. Desde ahí, calificó de imprudente la intención de enojar a la ciudadanía con el bloqueo.

Los taxistas inconformes lo acusan de no combatir la piratería de las aplicaciones, de las cuales, dicen operan de forma ilegal y en desigualdad de circunstancias.

Trascendió que tras una reunión entre los inconformes y Serrato Sánchez celebrada en la tarde, no hubo ningún acuerdo. Pero horas después, en un encuentro con el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, el gobierno acordó continuar con mesas de trabajo y la cancelación de una manifestación del gremio del taxismo programada para mañana.

Según el comunicado, Torres Sánchez “reconoció que los taxistas deben ser escuchados y el Gobierno potosino asume su responsabilidad de buscar las mejores soluciones ante cualquier inquietud”.

Sobre la manifestación programada para mañana martes 7 de marzo, Torres Sánchez reiteró que lo taxistas se comprometieron a cancelarla, y de su parte, el Ejecutivo continuará con el diálogo.