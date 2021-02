Sin Vo.Bo. de Morena, se registra a diputado

El que se haya elegido a Moisés Aarón Cedillo Rodríguez, secretario general de Comité Ejecutivo Estatal (CEE) como candidato para diputado al Distrito 8, fue una "imposición" de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), reclamó Julio César Leyva Vargas, aspirante a ese cargo de elección popular por Morena.

Afirmó que la postulación de Cedillo Rodríguez y los demás aspirantes a congresistas no deberían haberse oficializado, porque la CNE no publicó en la página de Morena los resultados de los aspirantes electos.

De ser válidos los registros, lamentó la falta de transparencia de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para divulgar a los perfiles abanderados, ya que eso denota que se "hizo en los oscurito".

"Cómo se van a registrar si apenas hoy (ayer) sale la lista oficial, y ayer (antier) fue el término (...) yo a las 2 de la mañana lo chequé en el portal de Morena y no había nada. Todavía a las 9 de la mañana lo chequé y no había nada ¿cómo se pudo haber presentado si no había la lista", señaló.

Leyva Vargas informó que, ante la inexistencia de una lista oficial de candidatos para presentar ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), acudió al organismo autónomo local a inscribirse ayer por la noche, antes de que concluyera el plazo legal.