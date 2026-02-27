logo pulso
SLP

Sindicato recopila quejas contra rector de la UTSLP

Por Leonel Mora

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
Sindicato recopila quejas contra rector de la UTSLP

A las irregularidades presupuestales por más de 222 mil pesos, detectadas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) en la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UTSLP), se suman ahora diversas quejas en contra de la gestión del actual rector, Iván Uriel Rodríguez Cardona, recopiladas por el Sindicato Independiente de Trabajadores (SITUTSLP) de la misma institución.

En una publicación del pasado 23 de febrero en sus redes sociales, la organización sindical se refiere a Rodríguez Cardona como "rector sin perfil, cuya única virtud es ser pariente del gobernador del estado", aunque dicho parentesco no está documentado, y señalan que, por ejemplo, "se le está obligando al alumnado a pagar un seguro de gastos médicos como gasto extra a los pagos que ya realizan de inscripción y colegiatura cuatrimestral, afectando fuertemente la economía de los jóvenes".

También consignan que "a principios del presente (año), se obligó a toda la comunidad universitaria a pagar boletos de una rifa con costo de 200 pesos, con el argumento de apoyar un viaje a Durango para equipos deportivos de la universidad... Presumieron las autoridades obtener una suma de 400 mil pesos por más de dos mil boletos de rifa, vendidos ilegalmente al personal y alumnado y sin reportarlos a los ingresos de la institución de manera legal. Al estilo de estafa piramidal".

Al parecer, en la UT hubo esta semana varios despidos de titulares o jefes de área, como la directora de Gestión Universitaria; el director de Gestión de Calidad; el jefe de Planeación y Evaluación y la titular de la Secretaría Académica.

Otras irregularidades mencionadas por el SITUTSLP se refieren al "personal ilegal que llegó a todos los puestos sin concurso de oposición, ni procesos de selección como lo marca la Ley. Así mismo, los gastos en iPhones hechos por el rector sin perfil legal y los vales de gasolina que le da a su personal".

