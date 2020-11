Sismo en la coalición Ladrones de alambres

Como suele suceder en la vida política, la semana que concluyó, además de muy fría, trajo un incendio político que ya estaba previsto.

????

El intento de la directiva del Partido Verde Ecologista de México por registrar una coalición incluyendo al actual partido en el Gobierno Federal para crear la fórmula de candidato a Gobernador del Estado, provocó un violento encontronazo con los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional, que declararon non grato al aspirante externo.

????

El intento de imposición de la coalición brincó hasta la Ciudad de México, donde la mayor parte de la directiva del Morena consideró impresentable al aspirante que buscaba ser importado desde el Partido Verde y con el voto de la mayoría morenista se quedó fuera de la elección del candidato a gobernador por San Luis Potosí.

????

Al precandidato expulsado todavía le quedó la lealtad de dos partidos políticos para armar una coalición, pero perdió su mayor apuesta con el partido del presidente de México.

????

Aun así, no se salvó de un inusual desgaste que rompió con la zona de confort del también empresario pollero, acostumbrado a una sesión de Cabildo donde le asignan su nombre a una avenida sin vacilar, a unanimidades sospechosas y a convertirse en representante del territorio de opiniones alineadas y seguidores que en su vida no se atreverían a cuestionarlo. Ya no fue así.

????

Morena sacó el músculo y lo venció en la mesa de negociaciones, a la que llegó en forma tardía, después del intento de registro de la coalición.

????

Sin embargo, todavía falta un largo periodo de promoción del voto, para que se defina quién gobernará San Luis Potosí y entonces se conocerá el futuro del sismo político, ocasionado por un enredo de interpretaciones jurídicas y acciones que rayaron en lo vulgar, a decir del método usado por los fieles a la causa política del aspirante "verde", para tratar de competir por un partido que finalmente lo expulsó de la posibilidad de una coalición amplia y de partidos representativos.

????

Mientras ello ocurre en la materia política, la seguridad pública deja algunos datos interesantes por el giro que dieron las cifras de incidencia oficialmente registrada en mesas de Ministerio Público.

????

De la noche a la mañana aparecieron ladrones de cable, y hasta aumentó más del doble en tan sólo un mes, el número de incidentes, proporción que coincide con las denuncias públicas del Ayuntamiento de la Capital por sabotaje a las redes de alumbrado público, ahora en proceso de modificación a un esquema ahorrador de energía eléctrica.

????

No es un asunto menor, si se considera que el costo total de instalación de luminarias, cables e incluso algunos postes, no rebasa los 400 millones de pesos, cantidad más de 3 veces menor al gasto programado en las dos administraciones municipales anteriores, que comprometía a los capitalinos a pagar a 15 años una deuda de 1 mil 500 millones de pesos por una lenta y tortuosa instalación de luminarias.

????

¡¡HASTA LA PRÓXIMA!!