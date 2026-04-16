Sistema Estatal de Cuidados sigue detenido; faltan avales de municipios

La creación del Sistema Estatal de Cuidados en San Luis Potosí continúa sin concretarse, luego de que solo seis de los 16 cabildos requeridos han avalado la reforma aprobada por el Congreso del Estado.

A cuatro meses de haber sido enviada a los municipios, la minuta sigue en revisión en la mayoría de los ayuntamientos, lo que ha impedido que el proceso concluya con su publicación en el Diario Oficial del Estado.

Mariana Hernández Noriega, presidenta de Cuidadoras Potosinas, explicó que el avance ha sido desigual y señaló que uno de los principales obstáculos es el desconocimiento del tema en los propios cabildos.

"Desde el concepto básico de quién es una persona cuidadora, el tema era desconocido para muchos", indicó.

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Entre los municipios que ya aprobaron la reforma se encuentran Ciudad Valles, Santo Domingo y Rioverde. No obstante, el proceso también se vio afectado por el periodo vacacional reciente, que retrasó algunas sesiones.

La reforma reconoce el derecho a cuidar, a recibir cuidados dignos y al autocuidado, con el objetivo de que las personas cuidadoras cuenten con condiciones adecuadas y espacios de descanso.

De acuerdo con datos de colectivos, solo el 15 por ciento de las personas cuidadoras tiene un empleo remunerado, mientras que la mayoría realiza estas labores sin pago, además de enfrentar situaciones de discriminación y acoso.

Para que el sistema entre en vigor, aún se requiere el aval de al menos 10 cabildos más.