SLP, a mitad de tabla por casos de abuso sexual

A noviembre de 2025, San Luis Potosí se ubicó a la mitad de la tabla de los estados donde más se denuncian casos de abuso sexual.

De acuerdo con la consultora TResearch International, a la entidad le corresponde el número 16 con 226 denuncias por cada millón de habitantes el año pasado.

Jalisco con 600 casos; Quintana Roo con 519 y Baja California Sur con 470, son las entidades donde más se reporta este delito.

Chiapas, Tlaxcala y Aguascalientes reportan menos de 20 denuncias, mientras que e promedio nacional es de 242 casos denunciados.

Fuente: www.tresearch.mx