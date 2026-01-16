SLP, a mitad de tabla por casos de abuso sexual
Jalisco, Quintana Roo y BCS son los estados con más denuncias por cada millón de habitantes
A noviembre de 2025, San Luis Potosí se ubicó a la mitad de la tabla de los estados donde más se denuncian casos de abuso sexual.
De acuerdo con la consultora TResearch International, a la entidad le corresponde el número 16 con 226 denuncias por cada millón de habitantes el año pasado.
Jalisco con 600 casos; Quintana Roo con 519 y Baja California Sur con 470, son las entidades donde más se reporta este delito.
Chiapas, Tlaxcala y Aguascalientes reportan menos de 20 denuncias, mientras que e promedio nacional es de 242 casos denunciados.
Fuente: www.tresearch.mx
La reforma del Senado busca responder a la alta incidencia de delitos sexuales en el país, estableciendo medidas más severas para los agresores.
Senado aprueba reforma para endurecer penas por abuso sexual
