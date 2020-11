SLP cuenta con su Ley Olimpia desde marzo de este año: Montes Colunga

La diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Vianey Montes Colunga, no obstante manifestar su beneplácito porque a nivel federal se haya dado la aprobación de la llamada "Ley Olimpia" que penaliza la difusión y transmisión de imágenes y videos de contenido sexual, lo que afecta sobre todo a la dignidad y derechos humanos de las mujeres, destacó que afortunadamente en San Luis Potosí desde marzo de este año, ya se había aprobado una legislación en este sentido.

Recordó que de manera local se ha ido un paso adelante, puesto que en el primer trimestre del año, las y los integrantes del Congreso del Estado, aprobaron cambios al Código Penal del Estado y a Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para dar entrada a la versión local de la "Ley Olimpia", y donde se establece el castigo a la difusión de imágenes íntimas por cualquier medio, principalmente electrónico.

Montes Colunga añadió "tenemos ese derecho de recurrir a la autoridad, si alguien se atreve hacer uso de contenido sexual de imágenes en las redes sociales que puedan dañar la integridad de las personas, por ello, es necesario que sepan que no están solos, porque afortunadamente en San Luis Potosí, hay una ley que los protege y por lo tanto hay que acudir sin miedo a denunciar".

Enfatizó que en San Luis Potosí, las sanciones incluyen seis años de prisión a los infractores y establece la inhabilitación cuando quien cometa el delito sea un servidor público. Por lo anterior, recordó que "Comete el delito de difusión ilícita de imágenes íntimas quien transmita, publique o difunda imágenes, sonidos o grabaciones de contenido sexual, que pueden o no contener texto, por medios impresos, de las Tecnologías de la Información y Telecomunicación (TICs), redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio o espacio digital, obtenidas con o sin el consentimiento de la víctima, sin autorización para su difusión".