SLP, el estado más afectado por incendios forestales

La Conafor, Sedena y brigadistas colaboraron para controlar tres siniestros que afectaron 10 mil 866 hectáreas

Por Rubén Pacheco

Febrero 12, 2026 03:00 p.m.
A
SLP, el estado más afectado por incendios forestales

Con 10 mil 866 hectáreas afectadas, San Luis Potosí se ubica como el estado más afectado por incendios forestales del país en lo que va del 2026, de acuerdo con el monitor diario de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

El informe federal actualizado al 12 del febrero, precisó que el estado reportó tres incendios activos, cuya intervención se logró con el apoyo de 87 combatientes.

Después de la entidad potosina, se ubican: Oaxaca con 2 mil 900 hectáreas; Puebla con 240 hectáreas; Jalisco con 49 hectáreas; Chiapas con 39 hectáreas; Tabasco con 20 hectáreas; Zacatecas con 15 hectáreas; Guanajuato con 8 hectáreas; Guerrero con 4 hectáreas; Michoacán con 2 hectáreas; y Estado de México con una hectárea, complementó el el reporte nacional.

Al respecto, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, recordó que las conflagraciones son atendidas por la Conafor en colaboración con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), brigadistas y voluntarios.

Más de 10,000 ha dañadas por incendios en tres municipios

Ya están controlados totalmente pero las brigadas permanecen para prevenir reactivaciones

