SLP está alerta por posible desfogue de presa de Zimapán en Hidalgo

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, informó que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y las direcciones de Protección Civil de los ayuntamientos de la Huasteca Sur están en alerta por el eventual desfogue de la presa de Zimapán en Hidalgo lo que podría obligar a hacer evacuaciones preventivas en algunos sitios de la región.

Explicó que hay una comunicación constante con las autoridades del estado de Hidalgo, para conocer si se tomará la decisión de desfogar esta presa y cuyas aguas desembocan en Río Moctezuma que llega hasta Tamazunchale y confluye con otros ríos de la región, por lo que una avenida de agua pudiera elevar considerablemente sus niveles y poner en riesgo a algunas poblaciones.

No obstante refirió que aún no se sabe con certeza si la medida tendría que ser el desalojo o se podrían colocar algunas barreras de contención preventiva, pero dependerá también del análisis que se haga de hasta dónde podría subir el nivel, en cuanto tiempo llegaría el agua a territorio potosino y cuáles serían los sitios en mayor riesgo y que poblaciones podrían verse afectadas.

Por otro lado, informó que de acuerdo también a PC Estatal, el sismo del día de ayer de 7.1 grados con epicentro en las costas de Guerrero que se resintió en varios estados incluyendo la Ciudad de México, también fue perceptible en territorio potosino, pero de manera leve, sin embargo los instrumentos de medición en la entidad si lo detectaron con una intensidad de poco menos de 4 grados.

Finalmente, refirió que también ya se concluyó el censo de inmuebles e infraestructura en los municipios de Villa de Reyes y Santa María del Río por el sismo que se presentó en territorio potosino el pasado fin de semana, especialmente la revisión de bordos y cortinas de presas que afortunadamente no presentan ningún tipo de daño.