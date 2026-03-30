SLP no es lugar para extranjeros en condición irregular: JGTS

Ante el crecimiento de migrantes foráneos y extranjeros refugiados en territorio potosino, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, condicionó el acompañamiento institucional con las migraciones irregulares, pues asumió que a ellos se le debe dar "una salida".

Respondió lo anterior luego de ser cuestionado sobre si San Luis Potosí puede considerarse un "paraíso migrante", derivado de las condiciones de empleabilidad, competitividad y seguridad reportadas en los últimos años.

Mientras la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), registra aumento de presencia población indígena, la mayoría provenientes de los estados de Oaxaca, Guerrero, Guanajuato y Nuevo León, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), precisó que, en la actualidad existen más de 7 mil 400 refugiados residiendo en la entidad.

Torres Sánchez declaró que son bienvenidos los migrantes legales procedentes de otros estados del país, pero en el caso de los extranjeros en condición irregular o ilícita, se les tratará bien "y listo", porque el estado no es un lugar para que ellos estén.

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"Me refiero, específicamente, hay que distinguir entre los que vienen migrando de sus países de origen de forma ilícita. A ellos hay que darles un acompañamiento y una salida. A quienes miguen de otros estados que sean mexicanos con un propósito, púes de asentarse por ver un estado exitoso económicamente hablando, y seguro, pues bienvenidos", adujo.

Destacó que, en el 2023 se logró la inauguración del Centro de Asistencia Social "Un Refugio en el Camino", operado por la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) del DIF estatal, para infantes migrantes (acompañados y no acompañados) de 0 a 17 años.

"El tema de abrazar a todas las personas por esa simple condición, pues aquí en San Luis existe; respetar sus derechos humanos", aseveró el encargado de la política interna del estado.