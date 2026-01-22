SLP presume su gastronomía en FITUR

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), San Luis Potosí presentó su riqueza gastronómica ante chefs internacionales y representantes del sector restaurantero, como parte de la estrategia de promoción turística del municipio.

La delegación potosina fue encabezada por el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, quien participó en una demostración y degustación de platillos tradicionales y anunció la próxima apertura del primer restaurante potosino en Madrid.

Durante el evento, el edil destacó que la gastronomía es uno de los principales atractivos turísticos de San Luis Potosí y señaló que el turismo gastronómico ha registrado un crecimiento relevante, impulsado por la diversidad de platillos y bebidas tradicionales como el mezcal, el vino tinto y la ginebra.

Galindo Ceballos agradeció el espacio brindado en la FITUR para mostrar la cocina potosina y reconoció la participación de empresarios locales que impulsan la apertura del restaurante en la capital española como una forma de proyectar la identidad culinaria del estado a nivel internacional.

Por su parte, chefs invitados destacaron la riqueza de la gastronomía potosina y señalaron que este tipo de propuestas cobran cada vez mayor relevancia en las grandes capitales del mundo, por lo que consideraron que San Luis Potosí se suma a esta tendencia global.