SLP registra una defunción a causa de las bajas temperaturas

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., diciembre 27 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Salud del Estado confirmó que en lo que va de la temporada invernal, en la entidad potosina se ha registrado una defunción por hipotermia derivado de las bajas temperaturas por los frentes fríos que han azotado a San Luis Potosí.

A través de un reporte ciudadano realizado a la Coordinación de Protección Civil Estatal se confirmó la muerte de un hombre en situación de calle que se encontraba dormido a la intemperie de la gasolinera Villalobos, ubicada en avenida Juárez en la capital potosina.

Apenas el pasado 24 de diciembre, a través de sus redes sociales, Protección Civil Estatal informó de la atención al reporte junto con la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones; sin embargo, no se informó sobre defunción alguna de personas en situación de calle en todo el estado.

No obstante, tras solicitar datos a los Servicios de Salud de San Luis Potosí se confirmó que la causa de muerte de la persona que falleció en la gasolinera Villalobos tuvo que ver con las bajas temperaturas.

Por su parte, Protección Civil Municipal de San Luis Potosí explicó que aunque dicho reporte no fue atendido por esta dependencia, alrededor de 20 personas diariamente son canalizadas al albergue temporal por temporada invernal, sin embargo, hay personas en situación de calle que prefieren continuar pernoctando en el frío de la capital potosina.

También se solicitó información a la Fiscalía General del Estado, misma que hasta el momento no ha emitido información alguna sobre el caso confirmado por la secretaría de Salud.