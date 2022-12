SLP reporta hoy 51 casos nuevos de covid y 17 personas hospitalizadas

Durante esta época, es fundamental continuar implementando las medidas de prevención para prevenir el contagio del Covid, al toser o estornudar, cúbrete la boca y nariz con un pañuelo desechable o con tu antebrazo; nunca lo hagas con tus manos directamente. No te toques los ojos, nariz o boca si no te has lavado las manos primero. Solo si no cuentas con agua y jabón cerca, utiliza alcohol en gel al 70 por ciento.

Se dan a conocer 51 nuevos contagios de Covid-19 en la Entidad, confirmando el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud 236 mil 440 casos totales de esta enfermedad.

48 nuevos casos detectados en la Jurisdicción Sanitaria I; uno, en la Jurisdicción Sanitaria III de Villa de Pozos; dos, en personas residentes de otra entidad y no se presentaron nuevos casos en las siguientes jurisdicciones sanitarias: II de Matehuala, VI de Rioverde, V de Ciudad Valles, VI de Tamazunchale y VII de Tancanhuitz.

No se presentaron defunciones en este día, por lo que la cifra de muertes en el Estado se mantiene en 7 mil 648; sobre los estudios de nuevos casos, 32 son mujeres y 19 hombres en un rango de edad de 1 mes a 86 años. Para este día se encuentran hospitalizadas 17 personas, de las cuales tres requieren de respiración asistida.