SLP sin bloqueos carreteros, de acuerdo con el Gobierno estatal
Protestas por reforma hídrica concluyen con apertura total de vialidades
El Gobierno del Estado informó que todos los bloqueos instalados este martes en carreteras y caminos de San Luis Potosí fueron retirados, luego de varias horas de diálogo con productores inconformes por la reforma a la Ley de Aguas Nacionales promovida a nivel federal.
¿Qué piden productores de SLP en bloqueos?
En el Valle de Arista solicitan detener las afectaciones relacionadas con las concesiones de agua y garantizar un precio justo por sus productos
De acuerdo con el comunicado oficial, desde la mañana se sostuvieron acercamientos con los grupos que mantenían cierres en distintos puntos del territorio potosino, lo que permitió restablecer la circulación vehicular y la movilidad regional.
Según el reporte, los puntos ya liberados son:
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Carretera 57, a la altura del kilómetro 64, cerca del entronque con la súper carretera Cerritos–Rioverde.
Carretera a Zacatecas y Circuito Potosí.
El tramo frente a oficinas de SADER en el municipio de Ébano.
Súper carretera 75-D.
Carretera 80 rumbo a Villa de Arriaga, identificado como el último cierre activo.
Con la reapertura de estos tramos, el Gobierno estatal señaló que en este momento no hay bloqueos vigentes y que la red carretera opera con normalidad.
La administración estatal afirmó que continuará en comunicación con los sectores productivos para atender la inconformidad relacionada con la reforma hídrica y evitar afectaciones a la movilidad y la actividad económica.
no te pierdas estas noticias
SLP sin bloqueos carreteros, de acuerdo con el Gobierno estatal
Redacción
Protestas por reforma hídrica concluyen con apertura total de vialidades
Avanza proceso para elegir el Consejo Consultivo Indígena 2026-2028
Redacción
El Indepi realizó reuniones informativas y las comunidades elegirán a sus representantes
Moreira acusa a Rosa Icela de minimizar bloqueos
El Universal
El coordinador del PRI reprochó que Segob atribuya los bloqueos a fines políticos