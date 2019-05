SLP, sin desabasto de medicamentos ni despidos de personal en Salud: Carreras

El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la terminal área de esta capital y fue recibido por el Gobernador, Juan Manuel Carreras (PRI).

"No se va a aceptar el huachicol, ni arriba ni abajo, ni en nada", expresó el titular del Ejecutivo, quien señaló que no hablaría de ningún otro tema hasta que regrese por la tarde a San Luis Potosí, al término de su primer evento en Pinos, Zacatecas.

El gobernador Carreras dijo que durante esta gira de trabajo del presidente López Obrador le planteará los temas de movilidad y sustentabilidad para la capital del estado.

En materia de salud, el gobernador dijo que el funcionamiento se encuentra "en los límites normales" y no han registrado desabasto de medicamentos, pues licitan por medio de compras consolidadas con el gobierno federal; asimismo negó que haya despidos de personal.

Sobre la política de austeridad en el sector, Carreras dijo que en este rubro es de vital importancia donde no se puede ahorrar ni en personal ni en la parte de insumos.

"El presidente está muy consciente, no ha planteado otro tema más que tratar de tener el mejor sistema de salud posible, y eso corresponde a todos, puede haber políticas públicas que puedan poner en riesgo algunas decisiones, pero seguramente puede ser revisadas y corregidas", dijo.