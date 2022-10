"SLP tiene el respaldo del Gobierno de México para atraer inversión", afirma Adán Augusto

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Durante su visita a San Luis Potosí, el secretario de Gobernación, Adán Agusto López Hernández, aseguró que el Gobierno de México cumplirá con los compromisos que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo con el estado y sus ciudadanos y adelantó que también la entidad cuenta con todo el apoyo de la federación para que la nueva planta de vehículos eléctricos de la automotriz alemana BMW pueda finalmente instalarse en territorio potosino. En este último tema el funcionario federal comentó que "hay todo el apoyo para la atracción de inversiones que está haciendo el gobernador.

"El otro día lo comentamos con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, y otros secretarios, que en el caso de esta posible inversión de esta empresa alemana habría que brindar todas las facilidades al gobierno del estado para que haga más atractivo a San Luis Potosí", explicó.

Añadió que el gobierno federal está ofreciendo que si es necesario ampararse en el acuerdo de diciembre de 2021 mediante el cual se facilita toda la tramitología, que se haga y si es necesario que la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad den garantías para el suministro de la energía eléctrica, se deberá de hacer.

Por otro lado, al respecto del compromiso para reemplazar completamente el acueducto de la presa de El Realito, López Hernández refrendó ese acuerdo que hizo hace cuatro meses y añadió que incluso el propio Presidente de la República instruyó ya al director general de Banobras, Jorge Mendoza, para que se trabaje en un esquema de financiamiento y que esta obra llegue a buen término. Añadió que de hecho Jorge Mendoza recientemente diseñó un esquema para la construcción del nuevo acueducto de la presa El Cuchillo II en Nuevo León, mismo esquema financiero que se ofrecerá al gobernador potosino de tal forma que ya no todo el recurso venga de arcas estatales sino que se erogue de un fondo federal que se encontraba inactivo y se ha podido identificar.

Finalmente reiteró también el apoyo para poder continuar con el equipamiento del nuevo Hospital Central "Ignacio Morones Prieto", aunque reconoció que por diversas circunstancias no se ha podido hacer, aunque el INSABI tendrá que complementarlo, lo mismo en el caso del apoyo en materia de seguridad pública en donde señaló que hay la disposición de enviar aún más elementos del ejército y Guardia Nacional a territorio potosino, aunque aún no se define en que cantidad y en que plazo esto pudiera suceder.