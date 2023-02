SLP y Zacatecas firman acuerdo para margen de actuación fuera de los límites territoriales

Con la finalidad de disminuir los índices delictivos en las fronteras de los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, los gobernadores Ricardo Gallardo Cardona y David Monreal Ávila, respectivamente, firmaron un convenio de coordinación y colaboración interestatal para que las corporaciones policíacas puedan tener margen de actuación fuera de los límites territoriales.

En rueda de prensa conjunta, el mandatario estatal, Ricardo Gallardo Cardona agradeció la disposición de su homólogo de Zacatecas, para lograr la colaboración entre las dos entidades en materia de seguridad, con lo que se espera una disminución de los delitos.

"Es el principio de la pacificación de las fronteras San Luis y Zacatecas, hoy damos comienzo a trabajos coordinados porque la delincuencia no conoce de límites geográficos o territoriales porque cuando se hace un operativo en Zacatecas se iban a San Luis y no los podían perseguir, y cuando se hacía en San Luis se iban a Zacatecas y no se les podía detener, esa era la desventaja y sólo favorecía a la delincuencia", detalló.

Aseguró que con este convenio se logrará una coordinación y podrán entrar a las fronteras de los dos estados para trabajar contra la delincuencia, con lo que se buscan disminuir los delitos de alto impacto.

Por su parte, el mandatario de Zacatecas, David Monreal, resaltó que, con este convenio y la vecindad con San Luis Potosí, "nos llevar a ese anhelo de pacificación y atención de muchas de las necesidades sociales que tienen nuestros estados, espero que este convenio sea el principio de la pacificación de nuestras fronteras y estados".