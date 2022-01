SLP ya está en la cuarta ola de covid, advierte Salud; en 5 días hay mil 264 casos nuevos (VIDEO)

En solo 5 días se han registrado mil 264 nuevos casos de covid y en tres días se reportan 14 decesos, por lo que ya se vive la cuarta ola en San Luis Potosí, advirtió este lunes la Secretaría de Salud.

Después de una semana, Daniel Acosta Díaz de León, titular de la dependencia ofreció una nueva rueda de prensa y reconoció que se ha señalado a la autoridad como responsable del alza, pero respondió que las medidas son responsabilidad de cada una de las personas "porque ha sido su decisión salir a las calles".

Reprochó que la gente continúa con sus actividades "como si la pandemia ya hubiera pasado".

"Nuestro personal de salud no la va a tener fácil si se repite el escenario, como tampoco será fácil para los familiares si una persona es hospitalizada con la zozobra de n0 saber si volverá a verla", sentenció Acosta Díaz de León, tras insistir en que este incremento no solo es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, sino de la ciudadanía que decidió acudir a eventos masivos por las fiestas de navidad y año nuevo, principalmente organizadas por el propio Gobierno del Estado.

El Comité Estatal para la Seguridad en Salud, además indicó que en las últimas 24 horas se contabilizaron 289 casos nuevos de infección correspondientes a 165 mujeres y 124 hombres entre los que destacan 188 personas que radican en la capital del Estado, un menor de dos meses que contrajo el virus y 146 personas que contaban con esquema completo de vacunación. Hasta el momento se han acumulado 106 mil 762 contagios en total.

Además de cinco nuevas defunciones correspondientes a dos mujeres y tres hombres entre los 56 a los 87 años, que padecían enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, obesidad y enfermedad coronaria, de los cuales cuatro personas no contaban con antecedente alguno de vacunación. A 22 meses del inicio de la contingencia se han documentado seis mil 980 muertes a causa del coronavirus en el estado.

Pese al incremento de defunciones y contagios, las autoridades del comité, indicaron que las hospitalizaciones por complicaciones derivadas del virus, se mantienen en menos de 100, ya que al corte de este día permanecen ingresados en una unidad Covid, 80 pacientes, 21 de ellos se encuentran estables, 50 en estado de gravedad y nueve en intubación con alta probabilidad de morir.