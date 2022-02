SLP ya no será solo de maquiladoras y bajos sueldos, dice RGC durante la instalación del Consejo Consultivo Potosí

En la instalación del Consejo Consultivo Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que buscarán que San Luis Potosí no sea más una entidad solo de maquiladoras y bajos sueldos, sino que atraiga grandes inversiones.

Informó que se busca planear otro anillo periférico para resolver problemas de movilidad, así como el tema de la pista corta del aeropuerto Ponciano Arriaga, que impide más vuelos y un tipo de aeronaves de mejor capacidad.

El consejo, finalmente, quedó integrado por el titular de la Secretaria de Finanzas, Jesús Salvador González Martínez; el titular de la secretaría general de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez; el gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Juan Carlos Valladares Eichelmann.

Además se incorporan Juan Servando Branca Gutiérrez, titular de la Canaco; Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y los empresarios Carlos Gerardo López Medina, Manuel del Valle López, Carlos Torres Corzo, José María Padilla, Pablo Valladares García, Luis Antonio Luis Antonio Mahbub Sarquís, Juan Carlos Valladares García, y Alejandro Francisco de la Rosa Carpizo.

El secretario general de gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, aseguró que se trata de un consejo consultivo histórico, porque es un órgano colegiado inédito, que permite responder a las necesidades y desafíos del estado de San Luis Potosí.

Considero que el consejo representa un voto de confianza al Poder Ejecutivo para que sea un marco de referencia.

Aseguró que se equivocan aquellos que dijeron que el gobierno dejaría de lado el desarrollo económico por las políticas públicas con alto contenido social, pero recordó que no hay mejor desarrollo del Estado, que comprender que no se puede pensar en políticas de contenido social si desde el principio no se resuelve el desarrollo económico.

Los dirigentes empresariales recordaron que Querétaro y Aguascalientes tienen la mano levantada para quedarse con la mayor parte del pastel del desarrollo económico y San Luis Potosí no lo va a permitir.