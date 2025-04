Respalda SNTE a manifestantes de Telesecundarias

El Gobierno del Estado necesita una cantidad cercana a los 750 millones de pesos para saldar adeudos con los profesores en activo de Telesecundaria, y quiénes se manifiestan tienen razón, porque ya perdieron la paciencia y el gremio está apoyando en sus peticiones, informó el secretario general de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Carlos Bárcenas Ramírez.

Los pagos corresponden al fondo de vivienda, seguro de vida e invalidez, fondo de ahorro de retiro, servicio de gastos médicos, pago del fondo de ahorro de retiro, pago del bono de permanencia, y hay un pendiente de homologación.

Bárcenas Ramírez dijo que no se está pidiendo que paguen de inmediato, pero sí que se construya un plan de pago que incluya la revisión de los asuntos más urgentes, de tal forma que se pueda avanzar.

"Hemos apostado a la mesa de diálogo, compañeros maestros ya se impacientaron de esperar tanto tiempo y que no haya una respuesta, y por eso los entiendo y se les va a apoyar", aseguró.

Añadió que el sindicato ha realizado gestiones, pero no es exacto el hecho que dicen ellos de que no se ha hecho nada, pues incluso ya se ha trabajado con la dirigencia nacional y en particular con Alfonso Cepeda Salas y con la Secretaría de Educación Pública (SEP), explicó.