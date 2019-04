Soledad iniciará su separación del Interapas

El alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte continúa firme en su postura de separarse del Interapas, señaló que realizará el procedimiento correspondiente ante la inoperatividad y la situación que afecta a miles de familias; sobre el adeudo que mantiene con el organismo, aclaró que se apegará a lo que corresponde a la ley.

Reprochó que el organismo ha optado por continuar con las quejas mediáticas y dejando a un lado las necesidades de la población, siendo gran cantidad de familias que padecen de la falta de agua.

Reiteró que su decisión de no presentarse en las Juntas de Gobierno del Interapas, se deben a que no existe una voluntad por parte de los directivos de trabajar en conjunto, como declaran a través de discursos mediáticos.

Aseveró que por parte del ayuntamiento, al ver la necesidad de miles de familias, se busca la manera de apoyarlos a través de pipas de agua, sobre todo a instituciones educativas que carecen del vital líquido, convirtiéndose en un problema de salud que ha sido denunciado por directores de los planteles, al igual que familias de colonias del municipio.

"Es claro que el organismo trabaja sin estrategia, sin dirección, no responde al desabasto de agua que hay en las colonias, todo lo quieren volver mediático, que, si el ayuntamiento le debe al organismo, pues nos apegaremos a lo que establece la ley, pero que esto no sea pretexto para que no se pongan a trabajar y a solucionar las necesidades de la gente".